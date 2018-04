Ezért vártuk gyerekkorunkban az alvást

Gyerekként semmit sem szerettünk, ami kötelező volt: sem a délutáni, sem az esti alvást, és a fogmosásba is csak az édes Gabi fogkrém vitt némi gasztronómiai élményt. Az Esti mese után úgy, ahogy a Tv Maci aludni ment, mi pont azzal a lendülettel vártuk a soron következő műsort, de helyette a szüleink jöttek, hogy aludni kísérjenek. A csalódottságunkat némiképp enyhítette, ha elalvás előtt felolvastak, meséltek nekünk, és vukos ágyneműben hajthattuk álomra a fejünket.

Ilyen retró rajzfilmes szettje a legtöbbünknek volt, és még évekkel később, kamaszként is használtuk – valójában egészen addig aludtunk benne, amíg el nem szakadt. De nemcsak vukos ágynemű létezett, hanem pizsama is, így a szett – és az örömünk – akkor volt teljes, ha a pizsinken is a kis Vuk figyelt. Neked is Vuk segített elaludni?