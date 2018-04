Május végén lesz a Feszt!Eger fesztivál

A fesztivál május 31-én, a nulladik napon a Zanzibár és a Kowalsky meg a Vega koncertjével veszi kezdetét a Bolyki Pincészetben, ahol három színpadon lépnek fel a zenekarok – írja az MTI. A fesztiválon fellép a Depresszió, a nemrég új albummal jelentkező Road zenekar, a Paddy and the Rats, a Kutya Vacsorája, a Pál Utcai Fiúk, a Péterfy Bori & Love Band, a Supernem, a 30Y és a Hiperkarma. Hajnalban pedig többek között Dj Turcsányi & The Crazy Gang szórakoztatja a közönséget.

A Feszt!Eger kísérő rendezvénye lesz hagyományosan a Music Hungary konferencia és az Éter zenei tehetségkutató is – hangsúlyozta Tóth Tibor, a szervező ügyvezetője a program sajtótájékoztatóján.