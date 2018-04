Ó, azok a kedd esti közös tévézések! 10+1 sorozat az átkosból

1. Tell Vilmos (1958-1959)

Itthon 1963-ban láthattuk a svájci szabadsághős kalandjait 13 részben (eredetileg 39 darab 30 perces, fekete-fehér epizód készült a brit sorozathoz). Egy ország nézte teljes izgalomban, sikerül-e lelőnie az almát kisfia fejéről a jóképű főszereplőnek, akit Conrad Phillips alakított. A látványos akciójelenetek és a romantikát sem nélkülöző történet az egész családot a képernyő elé ültette.

2. Rinaldo Rinaldini (1968)

A 13 részes kalandfilm sorozat francia – német koprodukcióban készült Christian Vulpius (Goethe sógora) 1799-ben megjelent regénye alapján. Az epizódokat az akkori Jugoszlávia egyik festői részén, a mai Szlovénia területén forgatták. Az olasz rablóvezér a jómódú gazemberek ellen harcol, és védi a szegényeket. Önhibáján kívül jut erre a sorsra, mivel megölik édesapját, és kiforgatják örökségéből. Ez volt az első színes nyugat-német sorozatok egyike.

3. Az Orion űrhajó fantasztikus kalandjai – Őrjárat a kozmoszban (1966)

Ez a sci-fi sorozat is az NSZK-ban készült, méghozzá a müncheni Bavaria Stúdióban (az űrben játszódó jeleneteket pedig egy bányában rögzítették), nálunk 1968-ban mutatták be. A 3.évezredben játszódó történet főszereplője McLane, a három évi járőrszolgálattal büntetett Orion űrhajó parancsnoka és az őt felügyelő Tamara Jagellovsk hadnagy, a Különleges Szolgálat tisztje. Munkájuk során természetesen nem kisebb dolog történik, mint hogy idegen lények támadják meg a Földet, de szerencsére nem kétséges a háború kimenetele. A hazánkban óriási népszerűségnek örvendő sorozat eredményezett egy társasjátékot és Balatonszéplakon egy Orion Bárt is, ami sajnos már nem létezik.

4. Parittyás Thierry (1963-1966)

A 13 részes francia kalandfilm sorozat a középkorba, a százéves háború időszakába repített bennünket, amikor a manapság gyermekjátéknak tekintett parittya mint fegyver komolyan megállta a helyét (a franciák egyébként négy évadot készítettek belőle). A sorozat természetesen rosszfiúként ábrázolta az angolokat, a franciákat pedig hősként, de ezt nálunk senki se vette rossz néven. A főhőst a semmirekellő angolok forgatják ki a vagyonából, és mit tehetne mást: visszavág.

5. A négy páncélos és a kutya (1966-1970)

A fekete-fehér lengyel sorozat három évada annak ellenére vált népszerűvé a keleti blokkban, hogy nem igazán rajongtunk a dicső szovjet hadseregért, márpedig nem lehetett úgy második világháborús témában filmet forgatni, hogy kimaradjanak Ivánék akár egy epizód erejéig is. Az Első lengyel Hadsereg T 34-es harckocsijának (és legénységének) kalandjait követhettük nyomon 21 részen keresztül 1942 és 1945 között Janusz Przymanowski regénye alapján. Gustlik, Janek, Olgierd, Grigorij és társaik (nem is beszélve imádott kutyájukról) közeli ismerőseinkké váltak, és akkoriban sok kisfiú kért karácsonyra tankot.

6. A Forsyte Saga (1967)

Galsworthy csodálatos családregénye (és annak folytatása, a Modern Komédia) alapján készült a brit fekete-fehér sorozat 26 része, amit nálunk 1970-ben mutattak be. A történet hosszú időt ölel fel: Viktória királynő temetésével indul a századforduló tájékán, és a gazdasági világválság idején ér véget. Főhőse Soames Forsyte, aki családja méltó képviselője („Mi vagyunk Anglia gerince.”): mindent birtokolni akar, amit már megszerzett és a magáénak tudhat, még a feleségét is. Irene, aki mostohaanyjától menekül a házasságba, azonban nem akar más tulajdonaként élni, és elhagyja férjét, aki ebbe nem tud beletörődni. Hiába kötnek mással házasságot, hiába születik gyermekük, átok ül rajtuk: Fleur és Jon végezetesen egymásba szeret, aminek csak tragikus lehet a vége. A kiváló színészi játék (Eric Porter alakítja Soames-t, magyar hangja pedig a felejthetetlen Tomanek Nándor) és rendezés mellett az irodalmi alapanyag tette időtállóvá ezt a sorozatot.

7. Kockázat (1968)

Bátran mondhatjuk, hogy ez a széria már bemutatásakor legendává vált, a főszereplő Kloss kapitány (egyébként lengyel kém, aki sikeresen beépült az Abwehrbe) alakítója, Stanislaw Mikulski olyan népszerű lett Magyarországon, hogy még filmet is forgattak nálunk vele (A gyilkos a házban van). A 18 részes, második világháborús sorozat főhőse a megszerzett információkkal a szovjet hírszerzést segítette, afféle „keleti Bond”-ként is emlegették. Képregények is készültek a film alapján, sőt Katowicében 2008-ban Kloss Múzeum nyílt. A jóképű, rokonszenves, fess tiszt Bitskey Tibor hangján szólalt meg a magyar változatban. A hetvenes években mutatták be nálunk. Mikulski néhány évig a moszkvai lengyel kulturális központ igazgatója volt, nyugdíjba vonulása után televíziós vetélkedőket vezetett és szappanoperákban játszott. 85 évesen hunyt el négy éve Varsóban.

8. Az Angyal (1962-1969)

Leslie Charteris írásaiból készült a legendás brit Simon Templar – sorozat, melynek hősét a lehengerlően magabiztos, sármos és mindig elegáns Roger Moore keltette életre (magyar hangja a feledhetetlen Láng József volt). Az első négy évad 71 epizódja még fekete-fehérben készült, az utolsó két évad részeit azonban már színesben forgatták. Afféle modern, elragadó modorú Robin Hood (csodaszép nőkkel körülvéve, fehér sportkocsiban), aki bizony nem nézi a törvényesség határait, ha oda kell csapni a rosszfiúknak, vagy borsot kell törni a titkosszolgálatok vagy éppen a Scotland Yard orra alá. És közben jól fésült frizurája meg se rezdül.

9. Ivanhoe (1958-59)

Roger Moore első sorozatfőszerepe Sir Walter Scott 1819-ben megjelent regényének adaptációjában. Az elkészült 39 epizód fekete-fehér változatban volt látható, a stúdión kívül Buckingamshire-ben és Kaliforniában forgatták. A kosztümös, romantikus kalandfilmek kedvelőinek kedvencévé vált egész Európában, így persze nálunk is. A gyerekeknek az izgalmas jelenetek szerezték a legnagyobb örömöt, pedig akkor még nem is tudtuk, hogy főhősünk a kaszkadőrök helyett is dolgozott: három bordatörés és egy koponyasérülés lett az eredménye.

10. Zorro (1957-59)

Nálunk a hatvanas években mutatták be a fekete-fehér sorozat több epizódját (legalábbis ekkor készült hozzá az első szinkron). A Walt Disney Stúdió készítette, és főszereplője az a Guy Williams, akinek többek szerint a legjobb Zorro-alakítást köszönhetjük. Jól vívott, de ellenfelei kevésbé, akik helyett kaszkadőröket filmeztek széles karimájú kalapokban vagy háttal a vívójelenetek közben. A sorozatban láthattunk egy magyar származású állandó szereplőt is (Charles Korvin), a későbbi részekben pedig feltűnt még egy magyar színész (Charles Horvath). A romantikus, kosztümös kalandfilm nálunk is nagy népszerűségre tett szert.

+1: Belle és Sebastien (1965)

Az árva, sokat csúfolt cigány kisfiú, akit az öreg Cesar vesz magához az Alpokban összebarátkozik a gyönyörű Belle-lel, a gonosz gazdájától elszökő, elvadult kutyával, akit a falubeliek le akarnak lőni. Különleges, szeretetteljes kapcsolatuk nem mindenkinek nyeri el a tetszését, ezért meg kell védeniük önmagukat és egymást. Szem nem maradt szárazon a képernyők előtt, Cecile Aubrey története és rendezése magával ragadta a nézőket.

A külföldi sorozatokon kívül megjelenik a kínálatban az 1963-as Tenkes kaptánya is, ezt követi hamarosan a Princ, a katona. De ez már egy másik történet…