Így hancúrozik a fővárosi állatkert néhány hetes zebrája – videó

Aki virgonc, hancúrozó zebracsikót akar látni, annak most érdemes ellátogatni a Fővárosi Állat- és Növénykertbe – olvasható az állatkert közösségi oldalán! Addig is egy kisfilmet is megmutatunk, amelyen a borzas csikószőrt viselő apróság mellett a felnőttek, és a kicsi egyéves féltestvére is feltűnik.

A videó főszereplője a néhány hete, március 22-én született zebra, aki vígan rohangászik kifutójában. Először a még vemhes anya, Romy látható, majd a másik kanca, Tina, tavaly áprilisban született csikójával. A képkockák legnagyobb részében azonban Romy fürge kiscsikója szaladgál és ismerkedik a világgal, többek között a szomszéd röpdében lakó kaffer szarvasvarjakkal.