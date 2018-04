Retró autós étkészlet – a lányok is szerették

Szüleinknek élelmesnek és fantáziadúsnak kellett lenniük ahhoz, hogy ne csak a Limo italpor és a Frutti cukorka fogyjon el hamar, hanem a spenótot és sóskát is bekanalazzuk a tányérunkról. Ennek érdekében sokat hallhattuk, hogy ha nem esszük meg a főételt, a desszertről ne is álmodjunk, ami valóban nagy motiváló erő volt gyerekként. A másik nagy aduász, szüleink ütőlapja az autós tányér volt.

A retró autós tányér nemcsak a kisfiúk, hanem a lányok kedvence is volt: imádtuk, ahogy a kisautók előtűnnek az egyre fogyó főzelék alól, és gyerekként még a tányér szélére festett betonkeverők is csodásnak tűntek. Ez az egyszerű, de annál hatékonyabb trükk annyira hatékonynak bizonyult, hogy szinte minden háztartásban ott lapult egy autós kistányér. Neked is volt ilyen étkészleted?