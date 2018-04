A retró szendvicseket még ma is imádjuk, és a legtöbbet most is ugyanúgy el tudjuk készíteni, mint anno, ugyanis rendelkezésünkre állnak a hozzávalók. Akadnak azonban olyan termékek a szocialista gasztronómiából, amik legnagyobb sajnálatunkra csak ízlelőbimbóink emlékezetében élnek: ilyen a retró útitárskrém is.

Ezeket a krémek legalább annyira kedveltük, mint a májkrém konzervet, és legalább akkora gasztronómiai időutazást is jelentenének. Tökéletesen passzoltak a piros aranyhoz. Tízóraira, uzsonnára, kirándulásra vagy a restiben is remekül csillapította az éhséget a retró krémmel megkent szendvics.