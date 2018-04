Retró diéta „Balatoni halpuddinggal”

A retró életmódtippek sokszor hagytak maguk után némi kívánnivalót: az Együnk több cukorkát felszólítás, a véres és májas hurka, valamint a retró szendvicsek hedonista fogyasztása egyenes út volt a diétás „halpudding” megszületéséhez. Ha anyáink túlzásba estek a gasztronómiai élvezetekben, és túl sok fasírtos zsemlét ettek, nem úszták meg a diétát.

Annak idején a fogyókúra is teljesen más elvek mentén haladt, és ugyanúgy, ahogy a hétköznapi ételek között, a diétás menüben is akadtak furcsaságok szép számmal. De nemcsak az ételek, hanem a hirdetéseik is megérnek egy misét: a sellő pincér kínálta diétás „Balatoni halpudding” elég szürreális volt ahhoz, hogy a korabeli nők ingerküszöbét elérje.