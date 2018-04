Keresik a legjobb targoncavezető nőt!

Először díjazhatnak Magyarországon targoncavezető nőket, ha képesek legyőzni férfi versenytársaikat. Ez idén május 17-én derül majd ki, ugyanis a Linde targoncakupa versenyen ezúttal nő nevezőket is várnak. Már 10. alkalommal rendezik meg a versenyt, az Ipar Napjai Kiállítás keretén belül a Hungexpón.

Már most több mint 100 jelentkező regisztrált, köztük nő versenyzők is. A szervezők idén kifejezetten szeretnék, hogy mind több hölgy nevezzen be és bizonyítson, igenis van helyük a szakmában. A nevezéseket április 30-ig várják a verseny rendezői.