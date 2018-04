Gyorskvíz: Szerelem első látásra

Biztosan neked is rémlik Kósa L. Adolf retró pártalálós műsora, a Szerelem első látásra. A TV2 a kilencvenes évek végén elég nagy sikerrel sugározta a párkereső és -találó műsort, akadt olyan páros, amelyik egy évvel a stúdióban való megismerkedés után össze is házasodott és gyerekeik születtek. Alábbi kvízzel most tesztelheted, hogy mennyire emlékszel a műsorra.