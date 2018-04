Turista só a vasfüggöny háta mögül

A vasfüggöny mögött másként éltünk, mint most: a kempingezés, a kirándulás szinte minden család számára természetes és gyakran beiktatott szabadidős tevékenység volt, ami magával hozott számos kultikus tárgyat. A jégakku, a színes műanyag tányérok, a termosz és a kemping szék mellett a turista só sem hiányozhatott a kempingezni indulók csomagjából.

Persze, nemcsak a kempingekben használtuk a kék, zöld kupakos sószórókat: ilyen retro csomagolású ízesítők virítottak a balatoni lángossütők pultjain is, és a kirándulásokon is ezeket vettük elő a hátizsákunkból, ha a tévépaprikás-turista szalámis szendvicsünket akartuk megsózni. Ha nosztalgiázni akarsz, akkor még ma is rábukkanhatsz olyan éttermekre, kifőzdékre, ahol olyannyira megállt az idő, hogy ilyen sótartókkal sózhatsz.