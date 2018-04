Medvecukor. Több, mint fura

A medvecukor, vagy más néven a bocskorszíj már szüleink és nagyszüleink idejében is megosztó édesség volt, nem létezett középút: vagy imádtad, vagy ki nem állhattad. A medvecukor szakított a hagyományos színes-szagos cukorkák tradíciójával, ami valljuk be, igen kontrasztosra sikeredett: a gumiszerű, fekete színű bocskorszíj első pillantásra inkább tűnik valamiféle ragasztó szalagnak, mint gyerekeknek készült édességnek.

Kontrasztos megjelenésének köszönhetően hamar megismertük ezt a retro édességet, és fura, ánizsos ízére még ma is emlékszünk. Az élvezetből a felnőttek sem maradtak ki, ők is rájártak a bocskorszíjra – talán nekik még jobban is ízlett, mint a tejkaramellához, Fruttihoz szokott gyerekeknek. Te szeretted a medvecukrot?