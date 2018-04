Ezekkel tértünk haza a Balatonról

A Kádár-korszakban a Balaton nekünk valóban a Riviéra volt, és sokunknak még most is a szíve csücske a magyar tenger. A balatoni SZOT üdülők és a kempingek a nyári szezonban zsúfolásig teltek, és a gyerekek is a Balatonra jártak táborozni – nyáron minden a Balaton körül forgott.

A falitányérok korában a nyaralások végén természetesen nem maradhatott el a bazársoron vásárolt dísz sem, ami rendszerint egy-egy mini falitányér volt, esetleg egy kis tartó. Hazaérve aztán a vitrines szekrényben kaptak helyet, közvetlenül a libapásztor fiú és a díszhal mellett. Neked is megvannak még ez a retro balatoni emlékek?