Mi legyen Budapest dala? Te is szavazhatsz!

A januárban meghirdetett projekt keretében arra kérték az előadókat, hogy dalban mondják el, mit jelent számukra a nagyváros hangulata. A versenyben induló tizenhat dalra április 26-án éjfélig lehet szavazni – írja az MTI.

A projekt weboldalán a meghívott előadók között a Honeybeast, Berkes Olivér és Závodi Marcell, Király Viktor, Radics Gigi, a Compact Disco, Caramel, az Anna & the Barbies, Zséda, Keresztes Ildikó és Frenreisz Károly egy-egy dalára lehet szavazni.

Az előválogatott dalokat április 27-én mutatják be egy gálakoncerten a Thália Színházban, ott hirdetik ki a győztest is. A nyertes különdíja egymillió forint, valamint egy éven át övé a Budapest Dal 2018 cím. A szerzeményekből CD is megjelenik.