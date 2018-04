Tisztaszoba, dédszüleink büszkesége

A 19. században és a 20. század első felében a falusi parasztházakban rendszerint egy lakószoba volt, és ha a tulajdonosok jómódúnak számítottak, akkor ünnepi szoba is helyet kapott a házban. Az ünnepi szoba, vagyis a tisztaszoba egyfajta reprezentatív helyiségként szolgált: ahogy a neve is mutatja, nagy becsben tartották, mindig rendezett és tiszta volt.

Legtöbbször ebben a szobában alakították ki a szentsarkot a házi oltárral, ide kerültek fel a falra a legszebb falitányérok és képek, de volt benne gazdagon díszített ülősarok és szépen bevetett, dunnákkal magasra tornyozott ágy is. A tisztaszobában – amit egyes térségekben parádés szobának is neveztek – akasztották fel a családi képek mellett azokat a fotográfiákat is, amikre büszkék voltak, mint például dédnagyapa retró katonai fényképét is.