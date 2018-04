Lista: így nyitnak a strandok országszerte

Az utóbbi napok időjárása alapján lassan már tényleg hihetővé válik, hogy itt a tavasz, sőt a nyár is csak bő másfél hónapnyira van. Ezt jelzi az is, hogy sok termálfürdő – ahol szabadtéri részleg is található – már publikálta a strandjának nyitási időpontját. A pestieknek jó hír, hogy a Gellért Gyógyfürdő strandja már március 30-a óta használható, a hullámmedencét viszont majd április 28-án üzemelik be.

A Termál Online összeállította azoknak a fürdőknek a listáját, ahol már tudható a strand nyitásának időpontja.