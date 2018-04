Emlékszel, mit reklámoztak ezzel a plakáttal?

A nem is annyira enyhén erotikus retró reklámok sorából a Traubi, gyerekkorunk egyik legkedvesebb üdítője sem maradhatott ki. A természet lágy ölén szívószállal cigarettázó nő minden bizonnyal azon gondolkodik, vajon magával hozta-e a kabátját, mivel láthatóan fázik.

A szuggesztív tekintet, a camping bicikli fölötti terpesz, a Traubi markolásának együttes látványa már elég is volt a kamasz fiúknak – és sok meglett férfiembereknek is –, hogy úgy megszeressék a retró üdítőt, hogy még ma is azt szürcsöljék. Persze mi, nők is szürcsöltük, mert valóban finom volt.