Házi fasírtos zsemle – nekünk ez volt a hamburger

A fasírt frissen a legfinomabb, de ha másnapra is maradt, remek alternatíva volt iskolai tízóraira. A fasírtot szüleink vizes zsemlébe tették, aki pedig egy kis imperialista életérzéssel is fel akarta dobi a hétköznapokat, ott a fonnyadt salátalevél sem maradhatott ki. A tetejére Piros Aranyat nyomtunk ketchup helyett, és kész is volt a magyar hamburger.

Ha a fasírt nem bő olajban sült, akkor olyan fojtós szendvics lett a végeredmény másnap, hogy alig tudtuk leküzdeni a falatokat, de paradicsommal sokat lehetett javítani a helyzeten. Extra tízórainak számított, ha savanyú uborkát és tv paprikát is találtunk a retró tízórais csomagunkban a szendvicsünk mellett.