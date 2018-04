Cikóriakávé, nagyi napindítója

Ha vidéken nőttél fel, vagy a nagyszüleid falun éltek, biztos, hogy a te gyerekkori emlékeid között is ott van a cikóriakávé illata. Nemcsak azért, mert annak idején mi is ezt ittuk, és ettől felnőttnek éreztük magunkat, hanem mert nagymama is cikóriakávét szürcsölt reggelente.

A cikória az egyik legősibb zöldségféle, egyes fajtáit levelükért termesztik, salátának használják, és napjainkban egyre népszerűbb a tudatos életmód hívei között. De régen a gyökércikória volt a favorit, aminek megpörkölt gyökeréből készült mindenki kedvenc retró pótkávéja. Nosztalgiázz, és guríts le egy bögre cikóriakávét te is!