A világ egyik legszebb pénze lett a Nemzeti Múzeum kincse

Wass Sámuel gróf 1849-ben érkezett az Egyesült Államokba. A kaliforniai aranyláz őt is magával ragadta, Molitor Ágostonnal együtt létrehozták a Wass, Molitor& Co. elnevezésű nemesfém-hitelesítő üzemet. A cég 1852-ben 5 és 10 dollár címletű pénzeket bocsátott ki, majd 10, 20 és 50 dollárosok verésére került sor. Ezekből 1855-ben Wass négy darabot is küldött a Magyar Nemzeti Múzeumnak:

egy 1852-es „Large Head” (ún. nagyfejű) 5 dollárost,

egy 1852-es „Wide Date, Large Head” (ún. széles évszámú, nagyfejű) 10 dollárost,

egy 1855-ös 20 dollárost,

valamint egy lenyűgöző 1855-ös 50 dollárost.

Az NGC (Numismatic Guaranty Corporation) idén tavasszal hitelesítette a pénzeket, és a vállalat elnöke így nyilatkozott: