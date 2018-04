Ezekből öntöttük a tejet régen

Ha vidéken nőttél fel, vagy falun éltek a nagyszüleid, biztos, hogy emlékeid között a tejeskanna is helyet kapott. Ez a retró kanna régen a háztartások szerves része volt, és még ma is az sok helyen: faluhelyen nem zacskós tejet vettek nagyszüleink, de nem is papír- vagy műanyag dobozban, hanem ilyen zománcozott vagy alumíniumkannákban szerezték be a szomszédtól a tejet, vagy tárolták saját maguk számára tehénfejés után.

A házi tej jóval magasabb zsírtartalmú, mint a bolti változatok, az állaga is sűrűbb, az íze pedig teltebb, a tejszínhez hasonlít. Nagymamánk mindig felforralta a tejet, mielőtt a kis pöttyös bögrénkbe öntötte, mi pedig vajas kenyérrel kísérve kiviteleztük a délutáni tejivást.