Kilóg a kéj a falikútreklámból

A pajzán reklámok a szocializmus szerves részét képezték – ellensúlyozva a tervgazdálkodást hirdető propagandaplakátok hangulatát. A Kádár-korszakban mindegy volt, hogy Négercsókot vagy tejfölt, esetleg biztosítót reklámoztak: bármelyik retró hirdetésben elfért egy félmeztelen nő.

A csapvíz és a falikút preferálását volt hivatott képviselni ez a plakát is, amelyen egy igen alacsonyan elhelyezett kút és egy miniszoknyás nő kapta a főszerepet. Ha nem is így ittuk, de annak idején valóban ilyen falikút díszelgett a legtöbb konyhában és a köztereken is, ezek hoztak enyhülést a forró nyári napokon.