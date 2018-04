Almuska, a retró almalé

Régen olyan emlékezetes reklámok és ingerküszöb-tágító szlogenek születtek, hogy sokra még ma is emlékszünk. Az Almuska almalé elnevezése is kézenfekvő volt abban a korban, amikor még nem életérzést akartak eladni egy hirdetésben, hanem magát az almalevet.

Az átkosban nem gondolták túl a dolgokat, helyette a lényegre koncentráltak: így keresztelték el az almalevet is Almuskának. Ebben a retro üdítőben tényleg volt alma, pontosabban szinte csak az volt, és klasszikus üvegben, minden felesleges díszítést és felhajtást mellőzve került a boltok polcaira, ahonnan gyorsan el is kapkodtuk. Te is szeretted ezt a retró italt?