Feloldják a pontytilalmat a Balatonnál

A pontytilalom feloldása azért lehetséges, mert a tó természetes pontyszaporulata nem számottevő – írja a Hírbalaton.hu. Ezt elsősorban a természetes ívóhelyek beszűkülése okozza. Minden évben több mint 300 tonnányi két- és háromnyaras telepítéssel pótolják a természetes szaporulatot.

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. felhívja ugyanakkor a horgászok figyelmét arra, hogy június 15-ig a Keleti-Bozót-csatornán a Bambi hídtól és a Nyugati-övcsatornán a Kéthelyi hídtól délre eső szakaszon (beleértve a Cigány-, a Sári- és a Határ-külvíz-csatornákat is) továbbra is általános horgászati tilalom van érvényben. A pontytilalom él a Kis-Balatonon is.