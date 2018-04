Óriási techno stéggel vár a Balaton Sound

Egy új, a Balatonra épült helyszín mutatkozik be az idei Balaton Sound fesztiválon – írja az Index.hu. Ez lesz a Clubs On The Beach, ahol európai techno és house clubok rezidensi DJ-i fognak majd zenélni, különleges környezetben. A mintegy ezer négyzetméteres stég délután kettőtől üzemel majd, a fő fellépők pedig este 8 és 10 között zenélnek rajta.