ABBA – az elvtársak is rajongtak érte

Az ABBA 1972-ben alakult, de a nemzetközi sikert 2 évvel később, az Eurovíziós Dalfesztiválon a Waterloo című számukkal szerezték meg. Éveken keresztül vezették a zenei toplistákat az egész világon, de még ma is ugyanúgy szeretjük őket, mint anyáink annak idején, és ugyanúgy mozdul a lábunk az S.O.S., a Mamma Mia, a Dancing Queen, a Money, Money, Money vagy a The Winner Takes It All hallatán.

Az ABBA az első igazán profi módon menedzselt európai csapat volt. Björn és Agnetha, valamint Benny és Frida házasok voltak, de 1981-re mindkét frigynek vége lett, és addigra már komoly nézeteltérések voltak a csapaton belül is. Az ABBA 1982-ig nemcsak Európát, hanem egész Amerikát és Japánt is meghódította.