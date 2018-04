Így kerül felébe a 10 milliós autó

Passat, Mondeo, Superb középkatergóriás gépkocsik 8-15 milliós változatait tesztelték a Pénzcentrum.hu munkatársai. A Superb Style 2.0 TDi DSG modell eredetileg 11,41 millió, a Ford Mondeo ST Line 13,46 millió forintba került, míg a Passat High BMT 2.0 TDI SCR DSG 4Motion típusú modell 2016 decemberében még 15,063 millióba került.

Az autók jelentős része igen gyorsan és igen sokat veszít az értékéből azt követően, hogy kigurult az autószalonból, így néhány év elteltével már ezek a modellek is jóval alacsonyabb, már a szélesebb tömegek által is megfizethető áron is megvásárolhatóak.

Az adatok alapján az derült ki, hogy már 3 év elteltével is jelentősen olcsóbban juthatunk hozzá a kocsikhoz: 22-23 százalékkal csökken a vételár. Természetesen az évek előrehaladtával tovább csökken az autók átlagára: az 5 éves modellek már 57,5 (Passat), 52,1 (Mondeo) és 61,4 százalékkal (Superb) olcsóbbak az új daraboknál. Hasonló az értékvesztés az extrás modellek esetén is.