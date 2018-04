Ilyen csini lett hajvágás után a hajléktalan bácsi

Korábban már olvashattunk a magát „nyuszis bácsiként” bemutató hajléktalan Jánosról, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy karácsonykor és húsvétkor is többszáz édességcsomagot készített a Stadionok buszpályaudvar felé sétáló gyerekeknek.

A szeretlekmagyarorszag.hu után most a Tükörkép Műhely számolt be közösségi oldalán arról, hogy a nyuszis bácsit egy hajvágással támogatták. Először gondolkodott János, megváljon-e hosszú tincseitől, ezért, amikor rászánta magát, több időbe telt megbeszélni a frizurát, mint maga az elkészítése. Végül, új inget is kapott, és ilyen csinos lett:

János legközelebb a gyereknapon várja majd meglepetéssel a gyerekeket. Ha szeretnél neki ebben segíteni anyagilag, vagy/és csokival, akkor délutánonként a Stadionok távolsági buszok állomás melletti lépcsőfeljárónál találod őt.