Ez a képriport sem lesz a feministák kedvence – ráeresztettünk egy utcafotóst a Playboy-gálára

Csütörtök este kiosztották az év férfiúinak járó díjakat a menetrendszerű Playboy-gálán. Én burokban élek, mert a Playboyról természetesen tudtam, arról nem, hogy létezik az év férfija, rögtön több is (Scherer Péter, Nánási Pál, Horváth Tamás, Vámos Márton, Nessaj), sőt egy nőt is kitüntettek. Mádai Vivien mondjuk nem az év nője lett, hanem az év múzsája, amely kategória a Playboy szakemberei részéről nagyjából el is helyezi a nőket a világ nagy koordinátarendszerében. Amikor felkértek, hogy fotózzam mindezt, természetesen azonnal igent mondtam, elképesztően érdekelt engem ez az egész, mármint az, hogy most, amikor hónapok óta (teljes joggal) másról sincs szó, csak a nők alávetett helyzetéről, és arról, hogy ez nagyon nincs így jól, mit kezd magával egy klasszikus, a nők tárgyiasításából élő férfimagazin, illetve, hogy kik azok a nők, akiknek ez tök oké, és hogyan reprezentálják magukat a még bulinegyed-kompatibilis, de már a felső-középosztályt megcélzó Anker’tben.

Volt ugyan egy-két érv a vállalás ellen, például az a fogyatékosságom, hogy nem tudom, kicsoda Mádai Vivien, illetve lövésem nincs, hogy kell vagányul, de azért tiszteletteljesen celebeket fotózni, hát még insturálni is közben (“ide is villants valamit, Gabikám, ez az, drága vagy, tündér vagy, de jó!”), de a spontán, beleállós, a hírességek és a hírek helyett az apró furcsaságokra koncentráló utcafotó egész jól megy, úgyhogy gondoltam, mi baj lehet. Baj nem is lett, sőt akadt sok őszinte és magával ragadó pillanat, például, amikor Bus István főszerkesztő önfeledten csinált hülyét magából a színpadon, vagy Pásztor Anna, aki egyszerre fotóztatta magát igazi celebként és parodizálta magát, a helyzetet és az egész bulvárfüggést, szóval nincs minden veszve!

(Disclaimer, mielőtt álszentnek tűnök: ittam az ingyenkoktélokból, a Russian Mule egészen szuper volt.)

Íme a képek.