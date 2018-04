A nyugat ópiuma 3. rész: A rántottcsirkés sör

„A sör jó. A rántottcsirke is jó. Miért ne ötvözhetnénk a kettőt?” – gondolhatták a New York-i Evil Twin Brewing és a virginiai Veil Brewing Company szakemberei, mielőtt megalkották Fried Fried Chicken Chicken nevű sörüket. Az amerikai sörfőzdék híresek arról, hogy időnként teljesen értelmetlen és agyament újításokkal rukkolnak elő – mint a magas proteintartalmú „fitneszsörök” vagy éppen a baseballütő-ízű sör –, de ez azért még ebből a hülyeségben rendkívül erős mezőnyből is messze kiemelkedik:

a viszonylag erős, nyolcszázalékos alkoholtartalmú IPA háromféle komló felhasználásával készül, amihez aztán csirkefalatokat kevernek.

Jeppe Jarnit-Bjergsø, az Evil Twin Brewing tulajdonosa a Muchies-nak nyilatkozva azt mondta, a csirkés sör ötlete egy baráti iszogatás során merült fel benne.

Hogy őszinte legyek, a rántottcsirkével főzött sör egyszerű haveri hülyéskedésnek indult. Ellentmondásosnak tűnhet, de nem azért csináltuk, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. Azért csináltuk, mert szeretjük a rántottcsirkét, és sokat megettünk belőle előző este

– mondta. Arról nincs hír, hogy a sörfőzdés és barátja józanok voltak-e, amikor előálltak a nem mindennapi recepttel, de ha találgatnunk kéne, azt mondanánk, valószínűleg csak mérsékelten.

Sajnos, a Fried Fried Chcicken Chicken limitált kiadásként csak rövid ideig volt kapható a Veil Brewing Co. kínálatában, de az azért biztató, hogy Jarnit-Bjergsø megígérte, saját disztribúciós vállalatán keresztül Európában is piacra dobja majd a sörkülönlegességet, és kiindulva abból, hogy hazánkban évek óta tartó ún. sörforradalom zajlik, a számos importőr közül valaki be is hozhatja, azaz az ínyencek agyhalottak kipróbálhatnának egy újabb haszontalan gasztrótechnológiai újítást.

Mert azt, hogy a csirkés sör megalkotásának az égadta világon semmi értelme nem volt, maga a feltaláló is elismertre. A Veil Co. a Facebookon azt írta, olyan kevés rántott pipit kevertek az italba, hogy az íze „Távolról sem emlékeztet a csirkéére. Aki mégis úgy gondolja, hogy igen, jobb, ha mihamarabb orvoshoz fordul.” Igaz, állításuknak némiképp ellentmondani látszik az a fotó, amit az Instagramon osztottak meg: ezen Jarnit-Bjergsø látható, amint éppen pirosra sült csirkefalatokat szór egy erjesztőkádba.

És hogy hogy fogadták a sörösök a legújabb IPA-t? Ki így, ki úgy.

Vannak, akik mókás dolognak tartották, mások szerint totál idióták vagyunk. Nekünk mindkét vélemény megfelel

– mondta az Evil Twin Brewing tulajdonosa.