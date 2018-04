Újabb teniszcsoda a gyönyörű magyar lánytól

A korábban a világranglista negyedik helyéig jutó magyar származású, de brit színekben versenyző Johanna Kontát hatalmas meglepetésre két szettben verte a 19 éves Stollár Fanny.

Egy éve Charlestonban érte el pályafutása legnagyobb sikerét Stollár Fanny. A selejtezőből indulva, Indian Wells friss bajnokát, Jelena Vesznyinát is legyőzve a negyeddöntőbe jutásért kapott ki Jelena Osztyapenkotól. A folytatás aztán elmaradt, mert a következő 12 hónapban mindössze egyetlen versenyen tudott a kvalifikációból a főtáblára kerülni a WTA Touron, és nem sikerült még a legjobb 200 közé sem bekerülnie a ranglistán.

Az igaz, hogy Konta Johanna a tavalyi wimbledoni elődöntő elvesztése óta nem képes olyan eredményekre, mint korábban, amikor például megnyerte a Miami Opent. A 2017-es teniszszezon utolsó harmadában öt tornán búcsúzott az első mérkőzésén, és szeptember végén be is fejezte a versenyzést sérülés miatt.

Konta a charlestoni torna hatodik kiemeltjeként várta a Stollár Fanny elleni meccset a második fordulóban, az eredmény már ismert.