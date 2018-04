Budapestre jön a tinik szupersztárja, Jason Derulo

A világszerte népszerű előadó ötéves kora óta szerepel színpadon, és nyolcévesen már első dalait írta. Tanulmányait a Dillard Művészeti Gimnázium után a New York-i Amerikai Zene- és Drámaakadémián végezte. Tizenhat évesen olyan előadóknak kezdett dalokat írni, mint P. Diddy, Pitbull vagy Sean Kingston.

Jason Derulo mára a zenei műsorok és fesztiválszínpadok ünnepelt sztárjává vált. In My Head, Want To Want Me, If I’m Lucky, Don’t Wanna Go Home, Cheyenne, Talk Dirty vagy a Swalla című dalai évek óta uralják a világ slágerlistáit. Legújabb száma, a Colors a 2018-as labdarúgó-világbajnokság hivatalos himnusza – olvasható a közleményben.

(via MTI)