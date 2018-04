Így viselkednek a legbosszantóbb kisgyerekes szülők nyaraláskor

Bár a gyerek nélkül utazók kétségkívül érzékenyen reagálnak a gyereksírásra – kétharmadukat kimondottan zavarja a hiszti –, nem ez veri ki leghamarabb a biztosítékot – írja a Szállás.hu-ra hivatkozva a Hírbalaton.hu.

Elég sokan tartanak attól, hogy a közös medencébe belepisil a gyerek, mégis a legtöbb pihenni vágyót a családi veszekedések, a szülők hangos fegyelmezése (fenyegetőzése) és egyéb eredménytelen módszerei zavarják leginkább.

A felmérésből az is kiderül, hogy a gyerekek elég kreatívak, ha az szállodában lehet rendetlenkedni. Az eddigi rossz tapasztalatok közül többen említettek olyan eseteket, mint a svédasztal kóstolgatása, összefogdosása, majd a falatok visszadobálása; vagy a medencébe ugrálás és folyamatos fröcskölés.

Ezzel szemben a családok szerint vannak előítéletes utastársak, akik akkor is negatívan állnak hozzájuk, ha (még) nem történt zavaró esemény. Előfordul olyan is, hogy a kisebb gyerekeket nem látják szívesen a wellnessrészlegben. A legzavaróbb a családok számára mégis az, ha nyaralásuk alatt a szálláshely esküvőt, konferenciát vagy egyéb olyan eseményt rendez, amely az éjszakába nyúlik, és a személyzetet is lefoglalja.