Szűcs Judit öltözésről és vetkőzésről beszélt, hát kerestünk pár képet hozzá

Januárban a Fortepanon böngészve találtunk egy nagyon szép képsorozatot Szűcs Juditról, melyet Urbán Tamás fényképész készített még azelőtt, hogy Szűcs 1977-ben befutott a “Táncolj még!”-gel. Mutatunk is egyet ezek közül:

Előadói karriere során Szűcsről tengernyi jó fotó készült, a dalaihoz készült klipekben pedig észre sem veszed, hogy mi történik, csak arra a nagy, barna szempárra figyelsz. Például itt:

A nyolcvanas és a kilencvenes évek nagyjából ugyanebben az impozáns szellemben telt, aztán jött a közösségi média, ami némileg felborította a rendszert, a képek minősége és a beállítás is változott. A fél ország felkapta a fejét azon, amikor úgy egy éve Szűcs egy szál tangában terült a homokba Thaiföldön, és februárban is beszédtéma lett, amikor egy szál bikiniben pózolt. Márpedig pózolni szeret, sőt vetkőzni is, a Fem3 Cafe interjút például így kezdi, hogy

szeretek vetkőzni,

majd eljutunk odáig, hogy a húsvét során felszaladt rá úgy 2 kilogramm felesleg, és végül eldurran a bulvárbomba, hogy majd akkor megy férjhez, ha a lánya is, sőt akár közös esküvő is lehetne. Egyéb részletekért katt a lejátszásra, ha nem izgat, akkor csak nézd a már fentebb megénekelt képeket.