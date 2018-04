Retró napszemüvegek – ezekben divatoztak anyáink

Az extravagáns napszemüvegek kora egyértelműen a ’60-as évek volt. Anyáink olyan fura fazonú napszemüvegekben divatoztak, hogy még ma is, amikor az ingerküszöbünk igen magasan helyezkedik el, felszalad a szemöldökünk. Nem ez az egyetlen retró divat, amin ma ámulunk, de a dobogósok között a helye!

A rock and roll ihlette A vonalú szoknyák, a csinos retró ruhák és szép magassarkúk mellé ilyen napszemüvegek dukáltak, amik persze a kapitalista nyugatról gyűrűztek be a vasfüggöny mögé. A divat, mint ahogy azt a nagyok is megmondták, ismétli magát: az óriási napszemüvegek kora már eljött párszor újra, így érdeklődve várjuk a kép bal szélén ékeskedő darab felbukkanását!