Lenyomta az RTL Klub a TV2-t

A Konyhafőnök új évadának csütörtöki, pénteki és április 2-i adása is magabiztosan teljesített: a gasztro reality csütörtöki epizódjára a televíziót nézők 15,4, a péntekire 14,8, míg a hétfői megmérettetésre 16,1 százalékuk volt kíváncsi. Szombat este indult az RTL Klub vadonatúj sorozata. A Nagy Ervin nevével fémjelzett, A Tanár című széria első epizódja 19,8 százalékos közönségaránnyal debütált. A remek kezdésnek is köszönhető, hogy a szombati napon a 19-23 órás idősávban közel 10 százalékpontot vert fő versenytársára a piacvezető csatorna! Húsvét hétfője is az RTL Klub meggyőző fölényét mutatta: a fő műsoridőben 7,2 százalékpontos különbséggel zárult a hosszú hétvége – a piacvezető csatorna javára.