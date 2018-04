Cserépkályha, a retro otthonok éke

A Kádár-korszak lakásainak jellegzetes képéhez nemcsak a vitrines szekrény, hanem fényes csempéjű kályha is hozzátartozott. Ha hideg volt, nagyszüleink, szüleink befűtöttek, és a kályha melegénél az egész család összegyűlt: ez a kályha biztosította a meleget a legtöbb otthonban, és ez jelentette az otthon nyugalmát.

Egy nagyobb cserépkályha képes volt befűteni több helyiséget is, így nemcsak hangulatos, de takarékos megoldás is volt. A retro kályha vidéken, és a városokban is népszerű volt, mert nemcsak szép, hanem takarékos megoldást is jelentett. Idővel aztán leváltották a konvektorok, és a radiátorok, azonban még mindig vannak olyan lakások, ahol a nosztalgia vagy a kényszer jegyében cserépkályhával fűtenek, egyes darabokba áramot vezettek, attól ad le hőt.