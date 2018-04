Alsószoknya – retró erotika a múlt századból

Minden reggel ugyanaz a forgatókönyv: állsz a szekrény előtt, és próbálod kitalálni, mit is vegyél fel. De nagyanyáinknak régen még nehezebb volt: a retró divatnak teljesen mindegy volt, hogy az idő esőre állt, vagy sütött a nap, nem volt kérdés, hogy szoknyát vesznek fel aznap is, alá pedig alsószoknyát – volt, hogy többet is.

Vidéken a több réteg alsószoknya adta meg a ruha tartását, de a reggeli öltözködés igazi macera volt. Nem lehetett 2 perc alatt belebújni az aznapi ruhába, mert a rétegek csak jöttek és jöttek és még mindig jöttek. Végül a kitartást siker koronázta: következett a szép, díszes szoknya, amely után gyakran megfordultak a kackiás bajszú legények.