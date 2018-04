11 éves magyar focista szupergólokkal kelt ámulatot Európában

A dán élvonalbeli Nordsjaelland utánpótlásában focizó Németh Hunor Vajk csak 11 éves, de a támadó az elmúlt hétvégén egy 64 csapatos, rangos olaszországi tornán a legjobb négy közé vezette együttesét és bekerült a viadal három legjobb játékosa közé – írja a Nemzetisport.hu.

A 11. életévét nemrég betöltő fiú ugyanis az elmúlt hétvégén hét meccsen – 2×20 perces találkozók, kilenc a kilenc ellen, rövidített pályán – hét góllal és három gólpasszal járult hozzá a Nordsjaelland négy közé jutásához. Búcsúztatták többek között a portugál Benficát – 11-esekkel, melyek során Németh Hunor is betalált – és a legjobb nyolc között a német Herthát is, 4–2-vel. Utóbbi mérkőzésen a magyar támadó szépségdíjas gólt fejelt („csodagólt” – ahogy édesapja jellemezte), egy találatot pedig előkészített. A Nordsjaelland olyan sztárklubokat előzött ezzel meg, mint a Juventus, a Chelsea, a PSG, a Milan vagy az AS Roma. Németh Hunort pedig még az elődöntők előtt jelölték a torna három legjobbja közé – 1064 gyerek közül.