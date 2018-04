Parkoló helyett park lesz a Blahán!

1,8 milliárd forintból tervezik átépíteni a VIII. kerület kereskedelmi és közlekedési csomópontját – írja az MTI. A Blaha Lujza tér jelentős arculatváltáson megy át.

A tervek szerint megszüntetik a téren a szervizutat, a parkolót, növelik a zöldterületet, felújítják az aluljárót, megtörténik a környező utcák forgalomtechnika felülvizsgálata. Továbbá teljes körű akadálymentesítés is lesz. Úgy tűnik, a tér rekonstrukciójával egyidejűleg végre a Corvin áruház alumíniumborítását is elbontják, és az áruház eredeti homlokzata is megszépül.