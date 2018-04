Nosztalgiázz, és nézegess retró húsvéti képeslapokat!

Dédanyáink, nagyanyáink, de még a szüleink is képeslapokat küldtek egymásnak, ha ünnep közeledett. Régen is voltak vicces, bájos és olyan képeslapok is, amik láttán felmenőink felhúzhatták a szemöldökünket. Szállj be az időgépbe, és nézegess retró húsvéti képeslapokat!

Ennél közvetlenebb húsvéti üdvözlet nincs:

Szerintünk a csibeitatóba pálinka is került:

Kedélyes húsvéti séta a nyúllal:

Nosztalgikus képeslap, amitől kiakad a cukiságmérő:

Klasszikus magyaros húsvét: