Óda gyerekkorom kedvenc cukrászdájához

Gyakran előfordul, hogy valami édességet kívánunk meg. Jobbára a környékükön lévő cukrászda édesíti meg kívánós pillanatainkat. Beszaladunk, becsomagoltatjuk azt a néhány szelet süteményt és itthon szépen, kényelmesen elfogyasztjuk. Közben pedig rázom a fejem és hümmögök, mert valahogy nem az igazi az élmény. Ennek többször hangot is adtam már.

Gyermekem apja az ízek világáig érzi és értékeli csak ezt a témát, lévén nem ebben az országban nőtt fel, számára az általam emlegetett „cukrászdázás” csak egy, az én elmeséléseimből ismert, a képzelet világában létező dolog. Meglehetősen gyakran tettem magamnak ígéretet rá, amint megtalálom a megfelelő helyet, elviszem, hogy ő is értse és érezze, ez nem csak annyi, hogy választunk és otthon megesszük. Ez sokkal- sokkal több annál. Megfelelő hely lévén az olaszok szertartásos kávézásához hasonlítom az általam keresett és hiányolt élményt.

KAPCSOLÓDÓ Újra kinyit a legendás cukrászda a Rákóczi úton

Aztán egy nap, fél éves gyermekemet magamon ringatva, a zsúfolt busz ablakán kipillantottam a Rákóczi úton. A Hauer cukrászdában égtek bent a lámpák! Gyermekem ne haragudj! Ezt meg kell nézzük, bármennyire is sietünk. A gondolatomat még be sem fejeztem, már le is szálltunk a buszról. Mint valami megbabonázott lépdeltem át a zebrán, fejemben a ki nem mondott kívánsággal, ha felújítás is van odabent, csak legalább hadd kukucskáljak be. Döbbenten tapasztaltam aztán, itt nincs renoválás. Ez a hely bizony ismét nyitva van. Az örömtől szinte gyökeret eresztettem az ajtóban és csak kukucskáltam befelé az üvegen, ámuldozva és hitetlenkedve. Tudat alatti kíváncsiságom lendített át a holtponton és ezzel a küszöbön is.

Időutazás

Utólag nem tudom rekonstruálni, de lehet, hogy köszönni is elfelejtettem meglepetésemben. Őszintén bízom benne, hogy sok évtized rutinja átsegített ezen az udvariassági akadályon, mert ekkor én már bizony valahol a múltban időztem. Pontosabban időutaztam és egyszerre töprengtem múlton és próbáltam minden érzékszervemmel magamhoz ölelni a jelent. Icipici lányomat magamhoz ölelve azon kaptam magam, hogy peregnek könnyeim az arcomon, a főpincér pedig udvariasan arról érdeklődik, segíthet–e nekem valamiben. Kínkeservvel csiholtam elő kérdésemet, miszerint mikor is nyitottak meg ismét?

Utoljára 2017.08.20-án, kaptam a választ, ám ekkora már a főpincér úr is érezte, én nem először járok itt.

Úgy 34 éve igen helyes kislány voltam, elsőszülött gyermek és unoka a családban, akit szanaszét kényeztetett az élet és a nagyszülők. Copfomat lóbálva, pörgős szoknyában riszálva magamat, a nagymama kezét fogva, vidáman csattogtam a Rákóczi úton, mert valami meglepetés volt kilátásba helyezve számomra. „Mucikám, elviszlek a Hauerba és eszünk egy gesztenyepürét, vagy egy krémest, vagy egy sarokházat, vagy amit csak szeretnél! Leülünk kényelmesen, és míg fogyasztunk, meséld el mi történt veled az óvodában!”

Hát, így kerültem én először, négyévesen a Hauer cukrászda piros szőnyegére, onnan pedig néhány lépés után a márványasztalhoz csüccsentem. Következő ottjártamkor a szemben lévő oldalon működő Metropol szálló éttermében ebédelt a család, Béla főúr kihozta a számlát, udvariasan érdeklődött a távol lévő rokonok egészségi állapota felől, majd a Hauerben sütiztünk mindannyian.

Pálcika lábaimat a nagy kényelmes, öblös székről lóbálva, két tejszínhabos csoda között sok érdekes dolgot tudtam meg a világról. Apai nagyszüleim jóval a háború után a Metropolba jártak át táncolni és vacsorázni olykor, lévén a szomszéd utcában laktak. Ismerte őket a környéken mindenki. Nagypapa gyakran kedveskedett süteménnyel a nagymamának, hétvégenként cukrászdázni vitte, ha tehette. „Egy nőnek a keze, a körmei és a haja mindig legyen ápolt, a cipője és a táskája színe stimmeljen, én ne csak csinos legyen, hanem sikkes is! Olyan emberrel kell együtt élni, akivel jó tenni, venni, lenni, enni!” – szólt a nagymamai jó tanács, aki ennek szellemében élte életét. Kirúzsozta száját és a Margitszigeten romantikáztak kéz a kézben még idős napjaikon is.

Ebben a múlt századi hangulatban cseperedtem fel, ezt szívtam magamba, ez volt a normális. A főurak és főpincérek, a bájos mosolyú felszolgáló hölgyek, a piros szőnyeg, a márványasztal, a süppedő bőr székek, a bársony fotelek elvarázsoltak és körülöleltek. Mindemellett megtanítottak csendben lenni, viselkedni. Úgy nőttem fel, hogy kimondatlanul, de mindig ott függött a levegőben a mondat, miszerint a vendégnek mindig igaza van. Megmutattak egy olyan világot, ami engem nagyon érdekelt. Miként működtek a régi pénztárgépek a kézi kurblijukkal, hatalmas szám gombjaikkal, a cukrász hogyan ver fel egyszerre ennyi tejszínt, egyáltalán miből van a tejszín és a vaj, mi az az üst, a mandula hengerítő gép pedig voltaképpen a marcipán készítéshez nélkülözhetetlen, mi az a márvány, hogyan keletkezik és mitől olyan különleges. Ifjú gyermeki agyam pedig csak szívta az információkat szakadatlanul.

A Hauer cukrászda világa, az ott látottak és tapasztaltak lebilincseltek, magukkal ragadtak. Ekkoriban az emberek még leültek, beszélgettek, kávéztak és sütiztek, élvezték a kevés szabadidőt, igyekeztek elegánsnak lenni, élvezték az ízeket és nem csak ettek, telefont kijelzőn babráltak két rohanás között. Kiderült, e falak történelme nagyon régre nyúlik vissza, és az is, úrilányokat utcán megszólítani nem lehet, de cukrászdában diszkréten megismerkedni egy kisasszonnyal nem tilos. Szinte már-már mosolyogni való békebeli hangulat nem?

Eszünk gesztenyepürét, sarokházat!

Én pedig most ismét itt állhatok e patinás falak között és apró gyermekemnek súgom, még mindig könnyeimet morzsolgatva,

csak egy kicsit legyél nagyobb, hogy értsd ezt a helyet és a hangulatot! Elhozlak magammal újra, elmesélek mindent és eszünk gesztenyepürét, sarokházat vagy amit csak szeretnél!

Mindeközben visszatérek a jelenbe és szemem issza az impulzusokat. A berendezés más, de még mindig azt a kedves, elegánsan nyugodt hangulatot árasztja. Csillogó pult, majdnem megszólalni képes sütemények, akik mind azt súgják, hogy vigyél magaddal, kóstolj meg. Nyugodt, csendes vendégek, mosolygó arcok, udvarias kiszolgálás a régi idők szellemében. A főpincér, hátát nem fordítva felém az ajtó elé lép, azt kinyitja számomra én pedig picinyke gyermekemmel csak köszönömöt tudok rebegni mindattól, ami egykor teljesen természetes volt.

Picurkám édesapjának nagy hévvel és kipirult arccal mesélem élményeimet, az impulzusokat és még elpityeredésemet is megvallom. Boldogan borulok nyakába és súgom, hogy végre megtaláltam azt a helyet, ahol a cukrászdázás élményét meg tudom mutatni neki. Hiszi is, meg nem is miközben az apró cukrászdai csomagot vizslatja. Mire kettőt fordulok az egyik sütit már magáévá is tette.

–Ha igazán úriember lennél, legalább felkínáltad volna a megkóstolás lehetőségét!

-Ha igazán úriember lennék, és ebből kettőt hoztál volna, akkor sem kínáltam volna fel a megkóstolás lehetőségét ez annyira fantasztikus volt!

Aki ismeri, pontosan tudja, hogy ennél nagyobb dicséret az ő száját szinte sosem hagyja el.

–Akkor mikor is megyünk a Hauerba cukrászdázni? –provokál mosolyogva kérdésével- Azt hiszem értem már, de érezni is szeretném!

Remélem mihamarabb és máris húzom hozzá a magas sarkú cipőt és rúzsozom a számat, hogy hű lehessek magamhoz és a hely hangulatához. Közben pedig tiszta szívből kívánom, olyan sokáig működjenek ismét, hogy a mi kicsi lányunk is megmutathassa ezt a helyet majd a saját gyermekének!