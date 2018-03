Ismerd meg az ősi magyar térrendezés titkait!

Nagyon elterjedt mostanában az ázsiai fengsuj, azt azonban kevesebben tudják, hogy a magyaroknak is megvoltak a saját térrendezési szokásaik.

Középen, egységben

A jurták

Őseink már a honfoglalást megelőző időkben is laktak épített házakban. Ezek voltak a jurták, azaz a vesszőből fonott és tapasztott falú, egyterű építmények. A funkciójuk az volt, hogy legyen fedél az emberek feje fölött, de emellett komoly szimbolikával is rendelkeztek. Az építmény közepén található füstlyuk jelképezte az átjárást a felső világba (innen származhat a mai mennyezet szavunk), a kút pedig az alsó világba engedett betekintést. Így az embere középen foglaltak helyet, mondhatjuk úgy: egységben az univerzummal.

Az otthon melege

A parasztházak

A gazdag szimbolika később a parasztházaknál is megmaradt. Fontos volt a Nap (a teremtő isten) felé fordulás, ezért a házak bejáratait kelet vagy dél felé tájolták. Ha jártál már régi parasztházban, biztos neked is feltűnt, hogy milyen alacsony a bejárati ajtó. Ennek is megvan a maga jelentése, méghozzá az, hogy a ház szelleme és a tulajdonosa előtt fejet kell hajtani, azaz: tisztelettel lépj be más otthonába, különben bevered a fejed.

A házak középpontjában az otthon melegét adó tűzhely állt. Ez volt a ház szíve, itt töltötte együtt a legtöbb időt a család.

A mestergerendának sem csak építészeti szempontból volt fontos szerepe, hogy a tetőt tartsa. Úgy gondolták, hogy ez mutatja az utat a léleknek. Ahogy az otthon volt a központja a mindennapi életnek, úgy a születésnek és a halálnak is. Az újszülöttet a mestergerenda alatt helyezték el a bölcsőben, arccal kelet felé, a halottat pedig, mivel a ravatalozás is a házban zajlott, szintén a mestergerenda alatt, arccal nyugat felé.

Amit érdemes lehet megfogadni

Ha a fengsuj helyett a magyar térrendezési elveket követnéd, itt van néhány ötlet: