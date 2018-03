Zöldségkocsonya, retró íz a ’70-es évekből

Mivel mi, magyarok imádjuk a kocsonyát, ezért kézenfekvő ötletnek tűnhetett a zöldségkocsonya is mint a korabeli reformkonyha forradalmi újítása. Az ötlet annyira bevált, hogy még ha nem is túl sűrűn, de még ma is találkozhatunk a párolt zöldségeket átlátszó zselébe tömörítő kompozícióval.

Kaszinótojással és friss kiflivel tálalták, főleg húsvét táján és karácsonykor volt népszerű. Ha nosztalgiázni támadna kedvünk, és leküzdhetetlen vágyat érzünk az iránt, hogy újra érezzük a retró ízeket, akkor ehhez az ételhez még ma is hozzájuthatunk a kisebb-nagyobb boltokban, vagy akár mi is összerittyenthetünk egy tállal a konyhában. De minek?