Gigantikus Arany-portrét festettek a budapesti iskola falára – fotó

Arany János portréja került a XII. kerületi BGSzC Budai Középiskola tűzfalára. Az Arany-emlékévhez kapcsolódó alkotást szerdán adták át.

Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója az átadón azt mondta: ma már nem elég pusztán verssorokkal, gyönyörű kéziratokkal vagy az alkotó bemutatásával emlékezni egy évfordulón.

Szerinte szükség van arra is, hogy a legkülönbözőbb „vagány formákban” is megmutatkozzanak azok a klasszikus értékek, amelyek például Arany Jánoshoz kacsolódnak. Többek közt azért, mert a fiatalokat ezeken keresztül lehet ma megszólítani.

Így hirdették meg a különböző versenyeket is, legyen az egy-egy vers slam poetryben való átköltése vagy okostelefonnal készített filmfelvétel, esetleg ballada-interpretáció. Ebbe a sorba illeszkedik a nagy múltú iskola tűzfalára készült Arany-portré is.

A falfestés mellett az iskola más módon is kapcsolódott a pályázathoz. Tavaly kiállítással emlékeztek meg a költő születésének 200. évfordulójáról, a diákok saját balladafeldolgozással indultak a PIM pályázatán. Ezen túl a tanulók elkészítették a költő Facebook-oldalát is, amelyet számos más iskolában is felhasználtak a tanórák keretében.

A falfestmény kivitelezését a Neopaint Works Kft. végezte el.