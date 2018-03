Így hirdettek régen a villamosokon!

Legnagyobb bánatunkra léteznek olyan öltözködési szokások, amik az átkosban és előtte sem voltak divatosak, sőt még most sem azok. Ilyen a szandál zoknival történő viselése, amire ugyan egészségügyi szempontból létezik magyarázat, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy a világ egyik legértelmezhetetlenebb és legcsúfabb viselete.

A korabeli retró plakát ugyan csak a műanyag szandált népszerűsíti, mint kényelmes, puha és olcsó lábbelit, de aki már bújtatta lábát szintetikus anyagból készült cipőbe, pontosan tudja, hogy pamutzokni nélkül ilyesfajta cipőket viselni közösség elleni izgatás. A műanyagba könnyen beleizzad a láb, és a kipárolgás, lássuk be, nem egy virágos réthez hasonló illatkompozícióra emlékeztet, miközben összevissza csúszkál a cipőben az ember fia, lánya. Így el is érkeztünk a zokni-szandál kombó létjogosultságához, még ha a látvány retinaromboló is.