Bezár Budapest kultikus szórakozóhelye, a Morrison’s

1993-ban nyitotta meg kapuit az Opera melletti Révay utcában a Morrison’s pub, ami a kezdettől fogva egyszerre vonzotta a külföldi és a hazai vendégeket, noha sokáig inkább az előbbieknek volt megfizethető. 1994-ben például még úgy 40 forinttal olcsóbban ittál onnan két sarokra egy korsó sört, azaz az ottani ár feléért. A Morrison’s-t egy átlagos angol pub mintájára rendezték be: volt vagy 8 féle csapolt sör (ez anno nagy dolognak számított, ahogy az is, hogy házi, Morrison’s sört is mértek), dísznek pedig állt bent egy igazi londoni telefonfülke is.

Manapság az a generáció jár(t) oda, akik a nyitáskor még szinte nem is éltek, nekik nyilván jobban fáj a zárás, mint a szüleiknek. Záróbuli március 31-én.