Ezért zárt be Budapest legjobb cukrászdája

Március 21-én mi is megírtuk, hogy bezár a főváros egyik legmenőbb cukrászdája, a budai Zazzi. A HVG bökte ki, hogy Jókuti András gasztroblogger (Világevő) utánajárt, miért húzták le a rolót, a videóban a Zazzi egyik vezetője, Varga Margit azt mondja, hogy szerinte a munkaerőhiány, valamint a tanulni akarás hiánya is nagyban hozzájárult döntésükhöz. „Nem tudtunk egy olyan csapatot összeállítani, akikre hosszú távon építeni lehetett volna” – mondta, sőt arról is beszélt, hogy sokszor már csak SMS-ben szóltak neki, ki nem jön aznap dolgozni, ki beteg.

Részletek:

(Kiemelt kép: Facebook)