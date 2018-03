A magyar mondat, amely olyan hosszú, mint egy folyosó

“A Báró Wenckheim hazatér első mondata németül az S. Fischer kiadóban”- ennyit ír Krasznahorkai László Facebook-oldalán, akinek regényét most készülnek kiadni német nyelven. Amint látható, nem rövid ez az első mondat, amely magyarul is pont ennyi. Végül is arról az íróról beszélünk, akinek a könyvéből hétórás filmet készítettek.