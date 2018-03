Dévényi Tibor húsvéti sonkatorpedóján túl kéne még valami a nyúltól?

Emlékszel még a Dévényi Tibi bácsi vezette Torpedó című műsorra? Ha nem, és kíváncsi vagy rá, akkor mutatunk egy összefoglaló Coubot:

Ha az esszencia kevés, itt egy hosszabb jelenet:

A Kádár-éra egyik legismertebb televíziós műsorvezetője (és lemezlovasa) a 2009-ben kimúlt FHM magazinban panaszkodott úgy 12 éve, hogy a kilencvenes években kicsit elfelejtették, de amikor a XXI. század hajnalán felzúdult az azóta is tartó retróhullám, akkor újra elővették. Dévényi fel is ült a sztárvonatra, és nem is nagyon száll le róla, egykori DJ kollégiával ABCD (Arató, B.Tóth, Cintula, Dévényi) néven még retró fesztivált is tartottak, hatalmas muri lehetett.

Hogy Dévényire van igény, az már nem is kérdés (meglepődnél, ha például a Vajna-féle tévék egyikén visszatérne a Három kívánság?), de hogy képesek elővenni újra a Torpedót, azt aligha vártad volna, főleg nem abban a formában, ahogy ez sikerült. Először egy kép:

Dévényi sonkát reklámoz (húsvét alkalmából hétfőn közöltünk egy videót arról, hogy miről ismerszik meg a jó húsvéti sonka), ehhez vették elő a régi műsort, és készítettek belőle játékot, ami úgy kellett a magyar internetnek, mint palack nélkül mászónak egy adag oxigén a Kancsendzöngán. A játék szabálya egyszerű (a torpedót mindenki érti), de Dévényi azért el is mondja, a videóból ez a kedvenc (addiktív) részünk:

A Sonkatorpedót órákon át lehet játszani: keresed a sonkát, a hagymát és a tojást, Dévényi pedig olyanokat mond közben, hogy

91-ben láttam utoljára ilyen mellélövést,

meg hogy

a következő buliban kérhetsz tőlem egy számot,

meg hogy

fogy az internet,

meg hogy

ez olyan éles volt, mint a hentes Zsoltnak a bárdja!

Játék.