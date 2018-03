Magyar táncosokkal újít Michael Flatley – itthon is láthatjuk

Michael Flatley néhány éve újrakoreografálta és -rendezte az eredeti Lord of the Dance produkciót. A váltott szereposztásban bemutatott előadásban három magyar táncos is szerepel: Krén Andrea, Krén András és Papp Zoltán, akik évek óta tagjai és szólótáncosai a társulatnak – írja az MTI.

Andreát Morrighan, a csábító nő, Andrást a Lord, a Tánc Ura, Zoltánt pedig Don Dorcha, a Sötét Nagyúr szerepében láthatja a magyar közönség. A produkciót most nálunk is bemutatják. Április 3-án Budapesten, 4-én Debrecenben, másnap pedig Veszprémben lépnek fel.

A színpadtól visszavonult Michael Flatley maga már nem szerepel az előadásban. A táncos több egyéni világrekordot is magáénak tudhat: ő a világ legjobban fizetett táncosa, az ő lábait biztosították eddig a legmagasabb összegre (40 millió dollárra), és az övé a “világ leggyorsabb lába”, amelyet szteppelés közben másodpercenként 35-ször képes a talajhoz érinteni.